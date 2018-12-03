Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.12.2018,  
13:26
Текст:  Тимур Алимов

Черноморский флот получит 18 новых кораблей

В рамках продолжающегося перевооружения в состав Черноморского флота РФ в 2019 году войдут 18 новых кораблей с современными боевыми комплексами. Об этом заявил командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, четыре корабля и один катер уже проходят государственные испытания.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Неприступная крепость: Россия укрепила оборону Крыма

- Это малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, - цитирует Моисеева "Красная Звезда".

В числе оставшихся 13 судов, которые поступят в дальнейшем, МРК различных проектов, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также корабли обеспечения.

- Что касается вспомогательного флота, то мы уже приняли новый буксировочный катер "БУК-2190", а следующим спланирован прием морского буксира "Сергей Балк", - отметил командующий.

Моисеев добавил, что помимо надводных кораблей и подлодок на Черноморском флоте обновляются другие образцы вооружения и военной техники. В частности, в 2018 году был получен новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны. Освоение современного вооружения остается в числе основных задач тренировок моряков. По словам вице-адмирала, в уходящем году было проведено около 200 различных учений, в том числе с боевой стрельбой. Экипажи 40 кораблей и катеров отработали 140 курсовых задач. Силы флота провели в море свыше пяти тысяч ходовых суток, а корабли прошли около 330 тысяч морских миль.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

- Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Понятно, что это связано в первую очередь с действиями кораблей ЧФ в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море, а также возросшей общей интенсивностью плановой боевой подготовки, - пояснил Моисеев.

В межфлотском учении ВМФ "Океанский щит - 2018", прошедшем впервые в новейшей истории в Средиземном море, участвовали 18 кораблей и судов Черноморского флота. В их числе новейшие фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый", подводные лодки "Колпино" и "Нижний Новгород", малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Огневая мощь: опубликованы эффектные кадры работы САУ "Акация" в Сирии 02.12.2018
Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге 02.12.2018
Корвет "Громкий" атаковали восемь военных самолетов 30.11.2018
гособоронзаказ
Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство 30.11.2018
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной 29.11.2018
корабли
Неприступная крепость: Россия укрепила оборону Крыма 30.11.2018
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США 29.11.2018