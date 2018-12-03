Краснодарская детская краевая больница вошла в число лучших в РФ

В Общественной палате РФ подвели итоги Всероссийского конкурса "Лучшее - детям". Детская краевая клиническая больница Краснодара вошла в число лучших в России и была отмечена знаком качества "Лучшее - детям".

На участие в конкурсе в этом году было подано почти 200 заявок из 30 регионов страны. Как отметили члены экспертного совета, работа коллектива этого кубанского медицинского учреждения заслуживает высокой оценки.

Широкомасштабный проект "Лучшее - детям" направлен на повышение качества товаров и услуг для детей и подростков в сфере дошкольного и школьного образования, здравоохранения, спортивного воспитания, организации досуга и отдыха, высококачественной продукции.

- Детская краевая клиническая больница в очередной раз завоевала статус одного из лучших учреждений здравоохранения России, где заботятся о детях, - прокомментировали итоги конкурса в региональном министерстве здравоохранения края.

На прошедшей в столице Кубани 15-й сессии Законодательного собрания Кубани губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2019 году начнется строительство нового корпуса детской краевой больницы в Краснодаре. По сути, это будет новое учреждение, появление которого позволит оказывать на территории региона высокотехнологичную медицинскую помощь не только детям Кубани, но и маленьким пациентам соседних регионов. Завершение строительства больницы планируется к 2021 году.