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03.12.2018 18:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Ялты пообещал остановить хаотичную застройку новым генпланом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Ялтинский городской совет принял новый Генплан муниципального образования, который по словам главы администрации города Алексея Челпанова остановит дальнейшую хаотичную многоэтажную застройку.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Сделан важный шаг в преодолении одной из самых актуальных для региона проблем - поставлен заслон уничтожающей курорт хаотичной многоэтажной застройке, - заявил Челпанов. - По сути пресечена деятельность тех граждан, что пользовались режимом безвластия и устарелыми нормами старого генплана. В результате в Ялте появлялись дома с превышением разрешенной этажности, но без разрешительных документов. Теперь же мы перешли на новый этап правоустанавливающих отношений.

В то же время мэр Ялты назвал проблемные пункты нового генплана.

- Это касается прежде всего использования земель "Массандры", Крымского природного и Ялтинского горно-лесного заповедника, некоторых населенных пунктов западной части городского округа, - рассказал Алексей Челпанов. - Поэтому уже на следующий год мы предусмотрели внесение изменений в спорные разделы документа в интересах прежде всего местных жителей - исключительно тех слоев населения, которые в этом нуждаются, кто оказался на спорных территориях, и чьи интересы были в силу тех или иных причин не учтены.

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Принятию нового генплана Ялты предшествовали общественные обсуждения. Также были получены профессиональные заключения о проекте специалистов муниципального, республиканского и федерального уровней, надзорных органов. Но часть ялтинских общественников по-прежнему считают, что принятая депутатами редакция Генплана лишь узаконивает сложившиеся при Украине уродливые самострои-многоэтажки в зонах ИЖС, ни одна из которых так и не была снесена. А чтобы легализовать высотки в Приморском парке, каждая из них выделена в функциональную общественно-деловую зону.

Есть и чисто ялтинское ноу-хау: для участков со статусом ИЖС придуман новый статус - "зона со спорной градостроительной ситуацией". В них депутаты оставляют возможность регулирования или уточнения территориальных зон правилами землепользования и застройки.

- Такая мера позволит в будущем возможность привести строения в части размещения элементов благоустройства (детских площадок, парковочных мест) и инженерных сетей в соответствие с действующими строительными нормами и правилами, - считает член комитета по имущественным отношениям Ялтинского горсовета Алексей Яковенко.

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Противники генплана также отмечают, что при строительстве в городе еще трех миллионов квадратных метров жилья в ближайшие 20 лет курорт встанет еще в больших, чем сегодня, пробках. А отдыхающие столкнутся с чудовищным дефицитом пляжного пространства - ведь уже сейчас в городе-курорте не хватает около 60 тысяч пляжных мест. Как считает один из градозащитников Анатолий Полуян, из-за отсутствия свободной земли неизбежно вырастет средняя этажность, а зеленые зоны начнут сокращаться.

- Ялта окончательно превратится в громадный жилой район и перестанет быть курортом, - считает Полуян. - Хотя новая концепция генплана развития Ялты должна быть ориентирована на развитие города через реконструкцию и капитальный ремонт с сохранением высотности, плотности застройки, исторической среды и зеленых насаждений.

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