Под Волгоградом из-за инцидента с топором уволилась директор школы

Директор Краснянской средней школы в Волгоградской области освобождена от занимаемой должности после инцидента с учеником, принесшим на урок топор, ножи и бензин.

Как рассказала "РГ" начальник отдела образования, опеки и попечительства Даниловского района Ирина Демченко, бывшая руководительница учреждения написала заявление по собственному желанию. При этом педагог останется работать в школе на преподавательской должности. Уже назначен исполняющий обязанности директора.

Напомним, что 13 ноября восьмиклассник явился на занятия с холодным оружием и горючей жидкостью. Агрессии по отношению к окружающим он не проявлял. Когда у него отняли опасные предметы, ученик проглотил ядовитое вещество и был госпитализирован в больницу с отравлением.

На учете подразделения по делам несовершеннолетних он ранее не состоял.