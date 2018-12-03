Самые смертоносные корабли Черноморского флота назвали в США

Инцидент в Керченском проливе привлек внимание к Черноморскому флоту России. По мнению эксперта Себастьяна Роблена, автора статьи в The National Interest, боевые корабли ЧФ не только охраняют южный морской фланг России, но и проецируют военно-морскую мощь на другие регионы - в первую очередь на Средиземное море. На основании тактико-технических данных им был составлен рейтинг самых смертоносных кораблей на Черноморского флота.

Крейсер "Москва"

Возглавляет список флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва". Это первый из трех крейсеров проекта 1164 "Атлант", стоящих на вооружении ВМФ России. Был построен на судостроительном заводе в Николаеве и в феврале 1983 года включен в состав Краснознаменного ЧФ.

Крейсер "Москва" в НАТО получил прозвище "убийца авианосцев", так как предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям и авианосным группам. 16 противокорабельных ракет Р-500 "Базальт" делают корабль очень опасным противником.

"Ракеты, весом 5,3 тонны могут пролететь более 300 миль со скоростью 2,3 Маха. "Москва" также может похвастаться зенитными ракетами системы С-300Ф, которые обеспечивают противовоздушную оборону, спаренной 130-миллиметровой палубной пушкой и автоматическими пушками, а также противолодочными торпедами", - считает американский аналитик.

В данный момент крейсер находится на модернизации в Севастополе. Предполагается, что по ее окончании корабль обзаведется гиперзвуковым оружием.

Фрегат "Адмирал Григорович"

Внушительную силу представляют три новейших фрегата из так называемой "адмиральской серии" - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Ракетные фрегаты проекта 11356 имеют относительно небольшие размеры, водоизмещение 4000 тонн, хорошую мореходность и очень мощное вооружение. Кроме того, корабли сделаны с использованием стелс-технологий, поэтому корпус имеет малую радиолокационную заметность.

"Вертикальная пусковая установка корабля несет сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Калибр", которые могут поражать корабли на расстоянии до 400 миль. Еще 32 шахты вертикального запуска несут ракеты "Бук", которые могут бить по самолетам и малым беспилотным аппаратам в пределах 40 миль. Кроме того, универсальные фрегаты оснащены противолодочными торпедами и могут нести вертолет Ка-27К", - пишет эксперт.

Кстати, одной ракетой "Калибр-НК" гарантированно уничтожаются все типы надводных кораблей вплоть до крейсера, а залп из восьми ракет может вывести из строя даже авианосец. Эффективность "Калибров" была продемонстрирована при ударах по позициям террористов в Сирии.

Корветы класса "Тарантул"

Большие ракетные катера проекта 12411 "Молния" за сочетание малых размеров, огневой мощи и скорости получили в НАТО наименование "Тарантул". В Черном море базируются десять катеров такого типа.

"Каждый из 500-тонных катеров вооружен восемью морскими ракетами P-270 "Москит", летящими почти в три раза быстрее скорости звука и способными поражать цели на расстоянии до 170 миль", - сообщает издание.

Отметим, что на таком расстоянии и при такой скорости полета ракеты ни одна из существующих на сегодняшний день корабельных систем ПВО не может вовремя среагировать на опасность.

Ракетные катера типа "Молния" могут развивать скорость до 41 узла или 76 километров в час. Чтобы избежать ответного удара, они оснащены мощными радиолокационными глушителями.

Подводные лодки проекта "Варшавянка"

Размещенные в Новороссийске дизель-электрические подводные лодки проекта "Варшавянка", получившие в НАТО за малую шумовую заметность прозвище "Черная дыра", внушают уважение иностранным военным экспертам.

"С дальностью в 7500 миль и максимальной глубиной погружения в 300 метров субмарины хорошо подходят для патрулирования в Черном море. Дизель-электрические подводные лодки способны нести восемнадцать 533-миллиметровых торпед и запускать крылатые ракеты "Калибр" в подводном положении по сухопутным или морским целям за сотни километров", - сообщает издание.

Напомним, что многоцелевые подлодки третьего поколения "Варшавянка" были разработаны в СССР для поставок в страны Варшавского договора - отсюда и название. Субмарины этого типа также купили Алжир, Вьетнам и Китай.

8 декабря 2015 года субмарина Б-237 "Ростов-на-Дону", находившаяся в восточной части Средиземного моря, выполнила пуск ракет "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории сирийской провинции Ракка. Все цели были поражены. Отметим, что это первый в истории подводного флота ВМФ России случай нанесения ракетного удара по реальному противнику.