Саперы обезвредили найденные в Волгограде мины времен ВОВ

На полигоне "Прудбой" саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Горной поляны в Волгограде.

В мотострелковую бригаду заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, пять советских боеприпасов обнаружил сотрудник РЖД неподалеку от железнодорожных путей. Специалисты группы разминирования классифицировали их как 85-миллиметровые минометные снаряды.

Саперы извлекли мины из земли и отвезли на полигон, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Всего с начала 2018 года на территории Волгоградской области уничтожено более трех тонн взрывоопасных предметов времен Сталинградской битвы.