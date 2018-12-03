В Волгограде скончалась пострадавшая в ДТП школьница

Ученица старших классов, получившая травмы в аварии 1 декабря, умерла в больнице Волгограда. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что автомобиль "ВАЗ-21120" ехал из Волгограда в сторону Астрахани. И на 74-м километре федеральной автодороги между двумя областными центрами 18-летний водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы трое школьников в возрасте 15, 16, и 17 лет. Двое пострадавших остаются в медицинском учреждении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что у находившегося за рулем молодого человека стаж вождения был всего один месяц.