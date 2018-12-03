Сотрудники администрации Сургута погибли в аварии

Сотрудники сургутской администрации погибли в автомобильной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. ДТП произошло в половине шестого вечера первого декабря на 807 километре в Нефтеюганском районе.

В аварии пострадали два легковых автомобиля: "Нива" и Hyundai Elantra. Как сообщила "РГ" глава пресс-службы МВД по Югре Ольга Абмайкина, по предварительным данным, в столкновении виновен водитель иномарки: он выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате погибли оба шофера и пассажир Hyundai. Еще два пассажира иномарки были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В пресс-службе МВД подтвердили, что в аварии действительно погибли сотрудники администрации Сургута - водитель и специалист-эксперт департамента образования. Глава города и коллеги выразили официальные соболезнования их родным и близким.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.