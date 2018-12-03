В Тюмени из-за обрушения стены погиб рабочий

Сотрудник строительной организации скончался в результате обрушения стены в одном из зданий на улице Федюнинского в Тюмени.

Трагический случай произошел второго декабря. 42-летний рабочий трудился в нежилом помещении, когда по неизвестной пока причине обрушилась одна из стен. Мужчина скончался на месте.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст.216 УК РФ). Допрошено руководство подрядной организации, свидетели инцидента", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.