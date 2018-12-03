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03.12.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени из-за обрушения стены погиб рабочий

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудник строительной организации скончался в результате обрушения стены в одном из зданий на улице Федюнинского в Тюмени.

Закончено следствие по делу об обрушении кровли на уральском заводе

Трагический случай произошел второго декабря. 42-летний рабочий трудился в нежилом помещении, когда по неизвестной пока причине обрушилась одна из стен. Мужчина скончался на месте.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст.216 УК РФ). Допрошено руководство подрядной организации, свидетели инцидента", - передает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

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