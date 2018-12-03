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03.12.2018 14:32
Рубрика: Власть

"Россия - страна возможностей" запустит новые проекты

Текст: Айсель Герейханова

В следующем году платформа "Россия - страна возможностей" запустит 12 новых проектов. Об этом рассказал заместитель генерального директора организации Владислав Даванков.

"На сегодняшний день в платформу входят 15 проектов, но это только начало. В следующем году мы планируем запустить не менее 12 новых проектов. Некоторые из них уже действуют, а часть мы запустим с нуля. Линейка точно пополнится творческими конкурсами, а также проектами по IT-отрасли", - заявил он, выступая на сессии "Лучшие практики - потенциал волонтерского движения".

Россияне смогут бесплатно пройти онлайн-курсы для волонтеров

В ноябре этого года к организации "Россия - страна возможностей" уже подключились три новых проекта. По словам Даванкова, участниками платформы за все время стали более полутора миллионов человек.

"В этом году по разным проектам мы отмечаем рост количества заявок и участников от 40 до 80%. Это очень хороший результат. Более 30 тысяч призов получили участники разных конкурсов, не менее 500 человек прошли стажировки, некоторые получили новые назначения. Я думаю, вы о них слышали. Особенно много назначений на конкурсе "Лидеры России", - рассказал он.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана в мае прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина.

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