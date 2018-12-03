Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен. Теперь он находится по адресу: https://digital.gov.ru/ru/, тогда как ранее он располагался по адресу: http://minsvyaz.ru/.

Новый домен больше соответствует полному имени министерства - Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций.

Для посетителей ресурса пока ничего не изменилось, так как со старой ссылки идет переадресация на новый адрес. Сам дизайн сайта тоже не поменялся.

До этого какие-либо принципиальные изменения с ресурсом ведомства последний раз происходили в январе 2015 года. Тогда была запущена его действующая версия.