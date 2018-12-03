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Рубрика: В мире

SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Силы международной коалиции, возглавляемой США, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. Это произошло в воскресенье в 21:00 мск.

В ООН сообщили об обстреле гуманитарной группы в Сирии

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию агентства SANA.

Напомним, в конце ноября в результате авиаударов коалиции по сирийской деревне Абу-Хасан в провинции Дейр-эз-Зор и по поселку Эш-Шаафа пострадали мирные жители. Большинство погибших и раненых - женщины и дети.

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