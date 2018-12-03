Сборку новейших российских военных вездеходов освоили на Кубе

В репортаже продемонстрированы около полутора десятков уже готовых автомобилей, находящихся на открытой заводской площадке.

Во время съемки в цехах продолжалась работа над другими грузовиками, которые находились в разной степени готовности. Персонал, задействованный в процессе сборки, прошел подготовку непосредственно на Кубе.

Техника из Миааса традиционно пользовалась большой популярностью в этой стране. Причем вооруженные силы использовали "Уралы" как непосредственно для охраны границ острова, так и во время интернациональных миссий в Анголе и Эфиопии.

Автомобили нового поколения значительно превосходят старые модели. Например, кабина теперь отвечает самым современным требованиям эргономики за счет применения сидений на пневмоподвесах и системы кондиционирования.

Полная масса автомобиля с колесной формулой 6х6 составляет 22 545 кг. Грузоподъемность - 10 500 кг.

Двигатель ЯМЗ-53602-10 мощностью в 312 л.с. разгоняет "Урал NEXT" до 85 км/ч.

Кроме Кубы, "Уралы" также имеются в армиях Венесуэлы, Мексики, Никарагуа, Перу и Уругвая. Не исключено, что и в этих государствах обратят внимание на новый российский вездеход.