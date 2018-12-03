Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска

Сирийская сторона высоко оценивает "принципиальную позицию Минска на международной арене по поддержке Дамаска в его борьбе с терроризмом", а также оказание ему экономической и гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Суссан, вручая послу РБ в Сирии Александру Пономареву национальный орден "За заслуги" высшей степени, сообщили БЕЛТА в дипломатической миссии.

Беларусь всегда стремилась оказать всестороннюю поддержку Сирии в период конфликта, подчеркнул Айман Суссан. Он выразил глубокую признательность президенту Беларуси, в том числе за программу по приему пострадавших в период конфликта сирийских детей на отдых и оздоровление. По этой программе, инициированной главой государства в прошлом году, почти 600 арабских детей получили санаторное лечение в Беларуси.

Вручая высокую сирийскую награду белорусскому дипломату, Айман Суссан отметил, что за истекшие четыре года Александр Пономарев "внес большой вклад в укрепление дружбы и расширение сотрудничества между двумя странами".

Белорусский посол, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сирийское правительство сумеет добиться мира и стабильности в своей стране. Он обратил внимание и на титанические усилия, которые еще предстоит предпринять для восстановления окончательной территориальной целостности и суверенитета Сирии, защиты страны от иностранного вмешательства, отмены односторонних принудительных мер в отношении сирийского народа, прекращения политического давления и систематических кампаний со стороны зарубежных СМИ, а также восстановления разрушенной за годы конфликта инфраструктуры и возрождения национальной экономики.

Торжественная церемония вручения награды состоялась с участием руководства сирийского внешнеполитического ведомства и глав дипломатических представительств зарубежных государств.

