Новости

Песков рассказал о любви к Турции 21:20
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 21:17
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 21:09
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 21:04
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 21:00
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу 20:57
В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся 20:42
Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен 19:57
Скончался писатель Андрей Битов 19:49
Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска 19:29
В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США 19:22
НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году 19:20
Volkswagen презентовал спецверсию "Жука" 19:17
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса 19:11
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов 19:10
У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена 18:55
Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений 18:50
Московская биржа начала торги японской иеной 18:45
Ростовчанка выиграла конкурс "Мисс мировая красавица" 18:40
В Болгарии раскопали мощную крепость, павшую под натиском славян 18:25
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением 18:12
В Минск доставлен крест-мощевик с частицей Ризы Господней 18:00
Противодронную версию "Панциря" испытают в декабре 17:58
СК начал проверку сайта с детской проституцией 17:45
В Калуге прошли Дни активной подписки на издания "Российской газеты" 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
03.12.2018 19:29
Рубрика: В мире

Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска

Текст: Юрий Сизов

Сирийская сторона высоко оценивает "принципиальную позицию Минска на международной арене по поддержке Дамаска в его борьбе с терроризмом", а также оказание ему экономической и гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Суссан, вручая послу РБ в Сирии Александру Пономареву национальный орден "За заслуги" высшей степени, сообщили БЕЛТА в дипломатической миссии.

Беларусь всегда стремилась оказать всестороннюю поддержку Сирии в период конфликта, подчеркнул Айман Суссан. Он выразил глубокую признательность президенту Беларуси, в том числе за программу по приему пострадавших в период конфликта сирийских детей на отдых и оздоровление. По этой программе, инициированной главой государства в прошлом году, почти 600 арабских детей получили санаторное лечение в Беларуси.

Фото: Минобороны РФ
Отразили налет: какие комплексы ПВО сбили израильские ракеты в Сирии

Вручая высокую сирийскую награду белорусскому дипломату, Айман Суссан отметил, что за истекшие четыре года Александр Пономарев "внес большой вклад в укрепление дружбы и расширение сотрудничества между двумя странами".

Белорусский посол, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сирийское правительство сумеет добиться мира и стабильности в своей стране. Он обратил внимание и на титанические усилия, которые еще предстоит предпринять для восстановления окончательной территориальной целостности и суверенитета Сирии, защиты страны от иностранного вмешательства, отмены односторонних принудительных мер в отношении сирийского народа, прекращения политического давления и систематических кампаний со стороны зарубежных СМИ, а также восстановления разрушенной за годы конфликта инфраструктуры и возрождения национальной экономики.

Торжественная церемония вручения награды состоялась с участием руководства сирийского внешнеполитического ведомства и глав дипломатических представительств зарубежных государств.
 

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"
Корабль "Союз МС-11" отделился от ракеты и взял курс на МКС
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК