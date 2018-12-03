Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ДАИШ

В южной провинции Эс-Сувейда в ходе наступательной операции бойцы сирийской армии уничтожили более 270 боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Об этом сообщил представитель командования группировки войск Вооруженных сил России в САР Олег Макаревич.

В ходе наступления 17 ноября правительственные войска освободили горный каньон Телль-эс-Сафа, где находился последний оплот террористов на юге Сирии. По данным агентства SANA, был убит главарь ДАИШ в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани и несколько полевых командиров.

"Было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства", - цитирует Макаревича РИА Новости. По его словам, операция, которую осуществила сирийская армия была уникальна тем, что проводилась в сложных условиях на вулканическом плато. Здесь боевики организовали мощную оборону, которая "была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра, на всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", - рассказал Макаревич.

Отмечается, что большинство террористов, находившихся в Эс-Сувейде, прибыли сюда из района Эт-Танф, который находится под контролем коалиции во главе с США.

Между тем, в воскресенье силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке Сирии. По предварительным данным, жертв нет, нанесен материальный ущерб.