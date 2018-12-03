Стало известно, как бескровные вампиры занимаются сексом в "Сумерках"

В знаменитой серии "Сумеречная сага", ставшей основой для угрюмой линейки мелодраматических подростковых кинокартин о межвидовом сексе, как и в любой другой сказочной вселенной, полно странностей, недомолвок и, что называется, "косяков".

В частности, вдумчивых читателей и зрителей давно тревожил вопрос, как Белла могла заниматься сексом с Эдвардом. И забеременеть от него. Ведь он - обескровленный вампир. Соответственно, при таком положении дел о какой эрекции вообще может идти речь? Это же абсурдно с точки зрения физиологии. "Человеческой физиологии!" - веско имеют на то возразить эксперты.

Редактор Дженна Гиллаум пояснила на ресурсе BuzzFeed все подводные камни ситуации, ссылаясь на автора первоисточника.

И там всё оказалось сравнительно просто (осторожно не станем применять термин "логично").

Дело в том, что в теле вампира и в самом деле нет крови (ну, кроме той, которой он подкрепился). Но это не значит, что оно полностью иссушено - имеются другие жидкости - "ядовитые". Выполняющие тот же функционал, что и кровь в теле человека, например, или смазка для суставов. С разницей, что все они - остро токсичны, растолмачила озабоченным писательница Стефани Майер.

Отсюда: одна ядовитая жидкость помогает достигать упырям мужского пола эрекции, наполняя пещеристые тела члена вурдалака, другая служит аналогом человеческой спермы. При этом не только содержа всю необходимую генетическую информацию, но и, как выясняется, будучи способной сотрудничать с яйцеклеткой человеческой женской особи, интегрируясь в нее. Вуаля!

Книжная серия "Сумерки" выходила с 2005 по 2008 год - четыре романа. С 2008-й по 2012-й вышли экранизации - всего пять фильмов. Беллу в них сыграла Кристен Стюарт, Эдварда Каллена - Роберт Паттинсон.