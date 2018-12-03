Умер актер и режиссер Виктор Гульченко

Создатель и художественный руководитель московского театра "Международная Чеховская лаборатория", режиссер, актер и театральный деятель Виктор Гульченко скончался 1 декабря.

Информация об этом появилась на аккаунте театра в Facebook.

"Не стало нашего бессменного режиссера, художественного руководителя, создателя нашего театра... Чувствуем себя сиротами...", - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточнена. О дате, времени и месте прощания с артистом будет объявлено позже.

Виктор Владимирович Гульченко родился 3 сентября 1944 года в Омске. Учился в Театральном училище имени Щукина - режиссерский факультет, и во Всесоюзном Государственном институте кинематографии - сценарный.

Автор множества работ о Чехове. Среди них - "Чехов и Эйнштейн", "Чехов и Беккет", "Чехов и Ионеско", "Мужчины и женщины у Чехова и Стриндберга", "Платонов Чехова и Дон Гуан Пушкина", "Прохожий Чехова и Сталкер Стругацких и Тарковского", а также "Чайка" Антона Чехова и "Птицы" Дафны Дюморье и Альфреда Хичкока".

Работал на телевидении в качестве сценариста и режиссера, в редакциях журналов "Театр", "Искусство кино", других изданиях.

Поставил "Варшавскую мелодию" Леонида Зорина в Театр имени Пушкина, "Московских людей" - по мотивам Гиляровского, Островского и Горького, "Счастливые дни" Беккета - в театре "Модернъ", "Пляску смерти" Стриндберга в Театре на Малой Бронной.

Как актер появлялся в криминальной социальной драме с Ириной Безруковой "Путана", снятой в 1992 году Александром Исаевым.