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03.12.2018 15:20
Рубрика: В мире

В Греции назвали дату оглашения решения по делу россиянина Винника

Текст: Константин Волков

Верховным судом (Ареопагом) Греции отложено рассмотрение апелляции адвокатов по делу россиянина Александра Винника, которого греческий суд первой инстанции постановил выдать Франции. Об этом сообщает РИА Новости. Решение Ареопага по апелляции будет обнародовано 19 декабря.

Очередное слушание по делу Винника состоялось в суде 3 декабря. В ходе заседания Винник уже не в первый раз потребовал отвода состава суда и прокурора. "Я считаю, что вы судите меня беззаконно, и у меня есть факты, доказательства и свидетели", заявил подсудимый.

Фото: depositphotos.com
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Во Франции Винника обвиняют в краже личных данных и в вымогательстве. По данным французской стороны, Винник с января 2016 года по июнь 2018 года занимался на ее территории вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.

Александр Винник (38 лет) был арестован в Салониках 25 июля 2017 года по запросу США. В Грецию он приехал отдохнуть с семьей. Как заявило после его ареста ФБР, американские специалисты по киберпреступности следили за Винником в течение года. Ему вменяют в вину отмывание примерно 4 миллиардов долларов через одну из старейших криптовалютных бирж BTC-e, а также участие в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. Американский суд может дать Виннику до 20 лет лишения свободы.

Сам Винник уже заявил, что не признает себя виновным, а на все вопросы ответит в России. Посол РФ во Франции Алексей Мешков 19 июля 2018 года заявил, что Москва выступает категорически против выдачи арестованного в любую страну кроме России.

В мире Европа Греция
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