Вручение премий "Аромат года - FiFi® Russian Fragrance Awards 2018" - большое ежегодное событие в парфюмерном мире, собирающее как представителей крупнейших брендов и дистрибьютерских компаний, так и первых "звезд" индустрии - создателей легендарных ароматов, критиков, коллекционеров и просто ценителей.

Одной из главных звезд церемонии в этом году стал Морис Русель, которому вручили премию "Парфюмер года". В парфюмерной индустрии Русель - большая звезда, впрочем, те, кто никогда не слышали его имени, наверняка отлично знают названия его самых известных ароматов: таких, как L`instant de Guerlain, который стал настоящим "хитом"; выпущенный в 2006 году Guerlain Insolence или, например, 24, Faubourg Hermes. Не в последнюю очередь Руссель удостоился звания "Парфюмер года" и за ароматы, созданные для двух российских брендов - Faberlic (женский аромат UViolet) и Brocard (мужской аромат Terra Incognita Siberia). Премию он получал из рук представителя The Fragrance Foundation France Реми Рикор: примечательно, что 40 лет назад Руссель был его первым наставником и проводником в мир ароматов.

"Масс-маркет", "Популярная коллекция", "Зал славы", "Популярный дуэт", "Локальная премия", "Детский парфюм" и несколько номинаций в категории нишевых парфюмов: под прицелом премии "Аромат года - FiFi® Russian Fragrance Awards 2018", как обычно, оказались все сегменты парфюмерного рынка и все этапы создания его лучших продуктов - от ингредиентов до подачи и упаковки.

Женские ароматы:

Мужские ароматы:

Нишевые ароматы:

Примечательно, что в этом году список номинаций был расширен на несколько новых позиций: на этот раз помимо международного жюри свои премии вручала независимая команда бьюти-директоров известных глянцевых журналов. Независимое жюри во главе с Директором красоты журнала Elle Марией Тараненко предложило свои номинации: "Лучший ингредиент", "Лучший флакон года", "Концепция", "Рекламная кампания" и "Открытие года".

Cпециальной гостьей вечера стала создательница французского парфюмерного дома Dusita Писсара Умавиджани: ее аромат Erawan стал безоговорочным лидером в номинации "Прорыв года". Дочь известного тайского поэта Монтри Умавиджани, Писсара призналась, что осталась под большим впечатлением от Москвы и не исключает, что поездка сюда вдохновит ее на создание парфюма, посвященного России.