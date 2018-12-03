Вьетнам намерен отправить на орбиту исследовательский спутник

В следующем году Вьетнам планирует запустить на орбиту исследовательский спутник. Аппарат, который называется MicroDragon, является спутником вьетнамского производства.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Nhan Dan Online, этот спутник весит 50 кг. Ожидается, что его доставит на орбиту японская ракета-носитель Epsilon.

Аппарат, запуск которого может состояться уже в январе будущего года, планируют использовать для определения состояния морских ресурсов.

Напомним, на прошлой неделе NASA обнародовало видео посадки главного зонда миссии InSight на поверхность Марса. Космический аппарат массой 385 килограммов опустился на поверхность на равнине Элизиум. Ранее на Землю был передан снимок Марса крупным планом.