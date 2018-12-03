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03.12.2018 12:34
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Видео: В Британии лингвисты сняли кинофильм на мертвом языке

Текст: Николай Грищенко
Группа энтузиастов из Кембриджского университета сняла короткометражный фильм на вавилонском языке, который исчез более 2000 лет тому назад. Кино называется "Бедный человек из Ниппура".

Как сообщает "Газета.ru", специально для киносъемок лингвисты восстановили исчезнувший во времена появления Христа язык. На нем изъясняются все актеры.

В качестве сюжета руководитель проекта доктор Мартин Уортингтон выбрал известный памятник вавилонской культуры - сказку "Ниппурский бедняк". В поэме, написанной во II тысячелетии до нашей эры, рассказывается о нищем по имени Гимил-Нинурта, который решил отомстить главе города за гибель своего единственного достояния - козла. Благодаря своей хитрости и находчивости главный герой смог трижды поквитаться с могущественным обидчиком.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Реконструкция звуков мертвого языка - это в какой-то степени темное искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите. Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом, что тоже помогло в работе, поскольку звуки семитских языков, как правило, намного более устойчивые, чем звуки индоевропейских", - рассказал Мартин Уортингтон.

Справка "РГ"

Ниппур - священный город и религиозный центр шумеров в Южной Месопотамии (современный Ирак). Город часто называют "колыбелью цивилизации", и культура считается очень близкой к культуре Ветхого Завета. Первые работы на вавилонском языке датируются примерно 2000 годом до нашей эры. В Ниппуре находился храм главного бога шумеров - Энлиля. В XVIII веке до нашей эры Ниппур был захвачен Вавилонией.

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