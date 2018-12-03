Видео: В Британии лингвисты сняли кинофильм на мертвом языке

Как сообщает "Газета.ru", специально для киносъемок лингвисты восстановили исчезнувший во времена появления Христа язык. На нем изъясняются все актеры.
В качестве сюжета руководитель проекта доктор Мартин Уортингтон выбрал известный памятник вавилонской культуры - сказку "Ниппурский бедняк". В поэме, написанной во II тысячелетии до нашей эры, рассказывается о нищем по имени Гимил-Нинурта, который решил отомстить главе города за гибель своего единственного достояния - козла. Благодаря своей хитрости и находчивости главный герой смог трижды поквитаться с могущественным обидчиком.
"Реконструкция звуков мертвого языка - это в какой-то степени темное искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите. Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом, что тоже помогло в работе, поскольку звуки семитских языков, как правило, намного более устойчивые, чем звуки индоевропейских", - рассказал Мартин Уортингтон.
Справка "РГ"
Ниппур - священный город и религиозный центр шумеров в Южной Месопотамии (современный Ирак). Город часто называют "колыбелью цивилизации", и культура считается очень близкой к культуре Ветхого Завета. Первые работы на вавилонском языке датируются примерно 2000 годом до нашей эры. В Ниппуре находился храм главного бога шумеров - Энлиля. В XVIII веке до нашей эры Ниппур был захвачен Вавилонией.