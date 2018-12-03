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Рубрика: В мире

Вооруженный мужчина задержан в приемной болгарского президента

Мужчина, вооруженный пистолетом с двумя патронами, задержан в приемной администрации президента Болгарии. Сам Румен Радев во время инцидента в здании отсутствовал.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как сообщает портал News, вечером в понедельник, 3 декабря, 72-летний мужчина ворвался в приемную через боковой вход. Он попросил провести его на прием к главе государства, но сотрудники администрации были вынуждены отказать. Тогда мужчина начал угрожать чиновникам, после чего его задержали сотрудники жандармерии, дежурившим у здания администрации. Те и обнаружили у посетителя пистолет.

В настоящее время пенсионер задержан, его допрашивают полицейские.

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