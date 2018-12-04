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Рубрика: В мире

CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США, вице-адмирала Скотта Стирни в Бахрейне стало самоубийство. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в военных кругах. Другими подробностями смерти Стирни журналисты не располагают.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Напомним, второго декабря ВМС США сообщили, что вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в королевстве Бахрейн, которое является основным пунктом базирования Пятого флота. С самого начала подчеркивалось, что нет никаких признаков предумышленного убийства, пишет ТАСС.

Известно уже, что исполнять обязанности Стирни будет его заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого флота ВМС США входят Аравийский, Оманский и Аденский заливы, Красное море и Аравийское море.

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