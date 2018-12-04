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04.12.2018 18:10
Рубрика: В мире

ДНР предложила Украине провести обмен пленными

Текст: Александр Ленин

Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили официальному Киеву провести обмен пленными 27 декабря по формуле "всех на всех". Инициатива была доведена до украинской стороны на заседании гуманитарной подгруппы в Минске.
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"Сегодня на заседании гуманитарной подгруппы в Минске ДНР сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных" 27 декабря 2018 года", - заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, которую цитирует ТАСС.

В настоящее время в столице Беларуси приступила к работе контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе. Участникам данного формата наряду с вопросом прекращения огня предстоит обсудить и проблему обмена пленными.

Напомним, что значительный обмен пленными между провозглашенными республиками и Киевом состоялся в декабре прошлого года. В тот раз в Донбасс вернулись 233 человека. При этом украинская сторона получила назад 73 своих военнослужащих.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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