Эксперты стран СНГ готовят проект нормативов качества жизни

Согласование проекта нормативов качества жизни включено в повестку дня экспертной группы, заседание которой намечено в штаб-квартире Исполкома СНГ на 5-6 декабря в белорусской столице. Он этом сообщает пресс-служба Исполкома.

Под нормативом качества жизни, пояснили в штаб-квартире, понимается "поддерживаемый государствами СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения".

Кстати, задача разработать данные нормативы была обозначена в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2020 года. Цель их формирования - установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями стран СНГ социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.

Нормативы, уточнили в Исполкоме, предлагается разработать по таким направлениям, как "благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм".