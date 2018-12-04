Евродепутат назвал "психозом" антироссийскую риторику европейских стран

К снижению напряженности в отношениях европейских стран и России призвал депутат Европарламента Роландас Паксас.

"Этот психоз надо останавливать. Люди действительно напуганы", - сказал парламентарий на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По словам депутата, европейцы должны стремиться к конструктивному диалогу с Москвой. "Я хочу доказать, что можно, нужно и полезно говорить на всех уровнях", - отметил Паксас.

По оценкам экспертов, недавняя провокация Киева в Керченском проливе вызвала обострение ситуации в регионе. Украина вновь пытается разыграть антироссийскую карту. Однако ведущие страны сдержанно относятся к этим призывам. Украинское правительство намерено втянуть Германию в конфликт с соседями, оценил обстановку немецкий экс-министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда не реагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас корабли и моряки арестованы, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".