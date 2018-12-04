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04.12.2018 18:29
Рубрика: Происшествия

Госдума рассмотрит поправки об изоляции террористов в тюрьмах 6 декабря

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять пакет законопроектов об изолированном тюремном режиме для террористов. Рассмотреть поправки предложено 6 декабря.

Принятие такого закона необходимо для противодействия вербовки террористами других осужденных в местах отбывания наказания. Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, изоляция позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных.

При этом за преступления террористической направленности будут назначать отбывание наказания (во всяком случае, основной части срока) именно в тюрьме. Сейчас таких осужденных могут отправлять в исправительные колонии общего, строгого и особого режима.

"В таких учреждениях осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц", - пояснил Крашенинников. В тюрьмах же террористы находятся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных.

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При этом ФСИН России сможет выносить решение о переводе лиц, ведущих террористическую пропаганду, в иные исправительные учреждения того же вида. Это необходимо для "разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек", пояснил глава комитета.

Еще одно нововведение - к особо опасным преступникам предлагается применять порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчета один день за один день.

Таким образом, исключается применение смягчающих коэффициентов зачета времени. Это касается осужденных по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" и по статье 209 УК РФ "Бандитизм".

Вопрос отдельного содержания экстремистов в местах лишения свободы подняли в конце октября на мероприятии с участием президента РФ. Председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров обратил внимание Владимира Путина на то, что осужденные за участие в запрещенных в РФ организациях содержатся в тюрьмах вместе с другими заключенными и имеют возможности для вербовки. Глава государства согласился с целесообразностью предложения.

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Происшествия Правосудие Тюрьмы Происшествия Терроризм Антитеррор Законодательная власть Госдума Вербовка в террористические организации
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