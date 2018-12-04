Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией. По его словам, это является приоритетной задачей для европейской дипломатии в 2019 году.

"Во внешней политике крупнейшим вызовом для нас, как для Евросоюза, станет, с одной стороны, снижение напряженности в отношениях с Россией", - цитирует его ТАСС. При этом политик уточнил, что без Москвы сложно выйти на долгосрочное сохранение мира на континенте.

Курц уточнил, что наряду с этим следует добиваться деэскалации конфликта на Украине.