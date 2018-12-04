Меч Люка Скайуокера выставят на аукцион

Световой меч Люка Скайуокера выставят на аукционе в Лос-Анджелесе. Новостью делится сайт аукционного дома Profiles In History.

Джедайское оружие Люка Скайуокера, которое Марк Хэмилл носил в 1977-м, снимаясь в "Новой надежде", планируют выставить за 150-200 тысяч долларов. А другой сувенир из четвертого эпизода космической саги - шлем пилота истребителя TIE - за 200-300 тысяч.

Кроме того, на аукционе представят 25 предметов реквизита из остальных частей "Звездных войн". Выставят руки C-3PO (40-60 тысяч) и шлем имперского пилота спидера (100-150 тысяч) из "Возвращения джедая".

Ранее мы сообщали о том, что световой меч Энакина Скайуокера ушел с молотка.

Фанаты других голливудских боевиков тоже смогут опустошить кошелек. На аукционе представят кожаную куртку и огнемет Рипли из "Чужих".

Аукцион пройдет с 11 по 13 декабря.