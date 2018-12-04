Мощный и маневренный: Ка-52 стал одной из звезд выставки в Египте

Боевой вертолет Ка-52 российского производства стал одним из центральных экспонатов проходящей в Египте первой международной выставки оборонной и военной промышленности EDEX 2018.

K-52 Nile Crocodile Attack Helicopter At EDEX-2018 Exhibtion pic.twitter.com/bke6uf7oPO — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 3 декабря 2018 г.

Винтокрылая машина в пустынном камуфляже демонстрируется на открытой площадке и вызывает большой интерес как специалистов, так и обычных гостей этого военного форума.

Ка-52 в египетской версии оборудован новым оптико-электронным прицельным комплексом. С его помощью экипаж получил возможность эффективно уничтожать днем и ночью разнообразные наземные, морские и воздушные цели. Для этого предусмотрена возможность установки новейшего высокоточного ракетного оружия.

В арсенал российского "летающего танка" входят также неуправляемые ракеты и авиабомбы, есть и малокалиберная 30-мм автоматическая пушка.

Вертолет может развивать скорость более 300 км/ч. Практический потолок достигает 5500 м. Перегоночная дальность - 1100 км.

В ходе подготовки к EDEX 2018 зарубежные конкуренты пытались организовать информационную компанию против российской машины. Сообщалось о технических проблемах, возникших в ходе эксплуатации вертолета при высоких температурах. Однако египетские источники опровергли все эти домыслы, назвав их безосновательными, поскольку машины прошли специальную доработку для действий в условиях жаркого климата.