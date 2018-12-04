Памятник неизвестному советскому летчику установлен в Испании

В Испании увековечили память неизвестного советского летчика, сбитого в годы Гражданской войны. Монумент установлен в муниципалитете Эскалонилья.

"Здесь похоронен советский летчик, погибший во время Гражданской войны в Испании. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен!", - гласит надпись на памятном знаке с красной звездой.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие российские дипломаты, мэр Эскалонильи Сония Мария Гомес Фернандес и местные жители.

Сотрудники российского посольства и представительства Россотрудничества почтили память военнослужащего, поблагодарили местные власти за неизменную открытость и готовность к совместной работе по сохранению истории, говорится на официальном сайте дипмиссии РФ в Испании.

Простые испанцы более восьми десятилетий бережно хранили и передавали из поколения в поколение память о советском летчике, погибшем в бою за Вторую Республику.

Дипломаты подметили символичную, на их взгляд, деталь. С установкой памятника тучи над Эскалонильей разошлись, уступив место солнцу.