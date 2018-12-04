Ровно 20 лет назад был выпущен парфюм BOSS Bottled, который стал одним из самых коммерчески успешных мужских ароматов. Круглую дату компания отмечает выпуском лимитированного издания BOSS Bottled 20th Anniversary и участием в благотворительной акции "Время добрых подарков" в сети магазинов Л’Этуаль - она пройдет в поддержку Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Участниками акции станут все покупатели юбилейного аромата: с 1 декабря по 10 января 300 рублей от каждого купленного флакона BOSS Bottled 20th Anniversary будут направляться в Благотворительный фонд и распределяться на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Фото: Благотворительный Фонд Константина Хабенского