Пользователи Рунета отрицательно отнеслись к образовательным кредитам

Большинство пользователей Рунета (82%) отрицательно относятся к образовательным кредитам, при этом 64 процента работающих респондентов получают дополнительное образование или занимаются самообразованием. Такие данные получила команда портала GeekBrains совместно с исследовательской платформой Research@mail.ru. Опрос проходил среди 1400 работающих пользователей Рунета старше 18 лет.

- Больше половины респондентов (53%) считают обучение дорогим, и подавляющее большинство (82%) отрицательно относится к кредитам на образование, - сообщают организаторы исследования. - При этом людям важна возможность монетизации знаний: 87% рассчитывают, что затраты на обучение окупятся.

Что еще интересного показал опрос? Например, самая распространенная мотивация для получающих дополнительное образование - карьерный рост (с этой целью учатся 69% опрошенных). Для большинства респондентов (59%) образование - важная часть жизни: они постоянно учатся чему-то новому.

Из тех, кто планирует образовательный бюджет на месяц, каждый третий (31%) готов тратить от 5000 до 15 000 рублей в месяц. Кроме того, пользователи готовы тратить на свое образование не только деньги, но и время, и посвящать ему не менее двух-трех дней в неделю (55%). Каждый второй (46%) делает выбор в пользу курсов продолжительностью от одного месяца до полугода.

Также каждый второй (52%) предпочитает сочетание онлайн- и офлайн-занятий.