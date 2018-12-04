Закон Приморского края от 3 декабря 2018 года № 401-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1.

Внести в Закон Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 39, стр. 30, № 57, стр. 55, № 59, часть 2, стр. 193; 2016, № 151, стр. 47, № 4, стр. 39; 2018, № 58, стр. 97) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, жилые помещения предоставляются по окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования, профессионального обучения либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.";

в) часть 4 признать утратившей силу;

2) пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"2) жилые помещения признаны непригодными для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством;";

3) статью 4 признать утратившей силу;

4) статью 5 признать утратившей силу;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:

"СТАТЬЯ 6. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в сфере образования (далее - уполномоченный орган) формирует список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

6) в статье 7:

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.";

б) в абзаце первом части 9 после слов "на новый пятилетний срок" дополнить словом "неоднократно";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию уполномоченного органа по управлению имуществом Приморского края либо краевым учреждением, заключившим договор найма специализированного жилого помещения, по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.";

г) в абзаце первом части 12 после слов "социального найма" дополнить словами "в отношении этого";

7) абзац первый части 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:

"1. Территориальные отделы уполномоченного органа обязаны в порядке, установленном Администрацией Приморского края, осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими в целях:".

СТАТЬЯ 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

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