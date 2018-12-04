Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамбу

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием главного тренера сборной России по дзюдо Эцио Гамбу. По словам главы государства, специалиста знают как талантливого атлета, преданного высоким идеалам спорта и олимпизма, который немало сделал для развития и популяризации искусства единоборств.

В своем поздравлении Владимир Путин напомнил о том, что именно под руководством Гамбы российские дзюдоисты впервые в истории завоевали золотые медали на Олимпийских играх. Сегодня они продолжают достойно выступать на соревнованиях.

Итальянский специалист Эцио Гамба был назначен главным тренером мужской сборной России по дзюдо 12 ноября 2008. 8 января 2016 года он получил гражданство РФ. Отметим, что сам Гамба будучи спортсменом выиграл "золото" Олимпиады-1980 в Москве, а также "бронзу" на Играх в Лос-Анджелесе.