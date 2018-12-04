"Раптор" устарел: почему США больше не могут полагаться на F-22

Авионика F-22 устарела еще до принятия самолета на вооружение, состоявшегося в 2005 году. Разработка истребителя длилась в общей сложности 24 года, из них около десяти лет понадобилось для того, чтобы перейти от проектирования к производству предсерийных образцов. Поэтому к моменту начала эксплуатации "Раптора" его компьютерная архитектура безнадежно устарела - тактовая частота процессора составляла всего 25 МГц (по другим данным - 100 МГц - "РГ"). Использование устаревшего "железа" стала причиной проблем при модернизации самолета. К примеру, возникли трудности с оснащением F-22 ракетами "воздух-воздух" AIM-120D и AIM-9X. От новейших боеприпасов пришлось отказаться, в результате чего по вооружению F-22 теперь уступает российским и китайским самолетам. Его ракеты AIM-120C - не ровня китайским PL-15 и российским К-77. Даже более старые советские Р-27 превосходят ракеты "Раптора" по дальности.

Важно также учесть, что планер F-22 тоже устарел по меркам самолетов пятого поколения. Даже если авионику самолета удастся модернизировать ценой невероятных усилий и больших финансовых затрат, он все равно не сможет соответствовать более современным машинам. Если бы "Рапторы" продолжали производить, имелось бы гораздо больше возможностей для их модернизации с использованием новейших технологий. Однако производство свернуто, поэтому серьезного обновления ждать не приходится.

К большому сожалению американских военных, китайский J-20 и российский Су-57 не скованы подобными ограничениями. Они не только оснащены современным оборудованием и вооружением, но и построены на основе планеров, которые, вероятно, будут выпускать еще несколько десятилетий. Это дает РФ и КНР значительно больше возможностей для модернизации своих истребителей по мере появления новых технологий.

Вопрос даже не в том, когда F-22 перестанет считаться лучшим истребителем пятого поколения, а в том, когда и кому он уступит этот титул. В долгосрочной перспективе "Раптор" не сможет обеспечивать превосходство в воздухе из-за гораздо более современных российских и китайских самолетов . И дело не только в "начинке" истребителей, но и в их количестве. ВВС США получили лишь часть заказанных самолетов. План закупки постепенно сокращался, а в 2011 году производство "Рапторов" свернули. К этому моменту было произведено 187 серийных самолетов. Ожидается, что Су-57 и J-20 будут гораздо более массовыми машинами.

Не стоит забывать и о внешнеполитических амбициях США. Согласно стратегии национальной безопасности 2018 года, источниками угроз для Соединенных Штатов являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Все четыре страны обладают довольно мощными вооруженными силами, поэтому американским военным необходимо держать часть своих F-22 неподалеку от каждой из них. Вследствие этого многие эскадрильи "Рапторов" состоят всего из шести самолетов. России и Китаю не придется рассредотачивать свои новейшие истребители по всему миру, вместо этого они сконцентрируются на обороне собственных территорий.

Похоже, США пришла пора задуматься о разработке тяжелого истребителя шестого поколения,подытоживает Military Watch.