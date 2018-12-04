Актера из сериала "Универ" похоронят в Воронеже

Похороны артиста Виталия Ендовицкого пройдут в Воронеже в среду. Тело 49-летнего актера доставили на родину из Москвы, Ендовицкий скончался 2 декабря от инсульта.

- Прощание с покойным состоится 5 декабря в 11 часов в траурном зале на улице Ипподромной. Затем катафалк перевезет гроб с телом на Юго-Западное кладбище, где в часовне пройдет отпевание, а за ним - похороны, - рассказала ТАСС представитель городской ритуальной службы.

Ендовицкий родился и вырос в Воронеже, окончил актерский факультет местного института искусств, снимался в сериалах "Универ", "След", "Карпов", "Крыша мира".