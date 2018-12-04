Грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году вырастет втрое

Грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году вырастет в три раза и превысит 45 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном форуме добровольцев в Москве.

Конкурс "Доброволец России - 2018" входит в платформу "Россия - страна возможностей" и задуман как социальный лифт для волонтеров. Победители получают гранты на реализацию своих проектов. В нынешнем году, который президентом объявлен Годом добровольца, общая сумма поддержки составила 15 млн рублей.

"Мы уже приняли решение, что на следующий год мы размер грантового фонда на поддержку проектов победителей (конкурса "Доброволец России" - прим. РГ) увеличиваем более чем в три раза", - заявил Сергей Кириенко, которого цитирует ТАСС.

"Год добровольца, к сожалению, заканчивается - это очень жалко, с ним жалко расставаться. Для нас очень важно, что работа по развитию добровольчества и волонтерства в России не заканчивается, а только начинается", - также отметил представитель Кремля.

По его словам, задача государства состоит в создании необходимых условий для развития волонтерских организаций, причем речь идет не только о финансовой поддержке, но и о создании образовательной инфраструктуры.

В мероприятиях форума принимают участие около 15 тысяч волонтеров из всех регионов России и 120 зарубежных стран. В среду, 5 декабря, президент Владимир Путин вручит премию "Доброволец России - 2018", которой активисты отмечаются по разным номинациям.