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04.12.2018 21:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году вырастет втрое

Текст: Юрий Политов
Грантовый фонд конкурса "Доброволец России" в 2019 году вырастет в три раза и превысит 45 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Международном форуме добровольцев в Москве.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Конкурс "Доброволец России - 2018" входит в платформу "Россия - страна возможностей" и задуман как социальный лифт для волонтеров. Победители получают гранты на реализацию своих проектов. В нынешнем году, который президентом объявлен Годом добровольца, общая сумма поддержки составила 15 млн рублей.

Фото: РИА Новости
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"Мы уже приняли решение, что на следующий год мы размер грантового фонда на поддержку проектов победителей (конкурса "Доброволец России" - прим. РГ) увеличиваем более чем в три раза", - заявил Сергей Кириенко, которого цитирует ТАСС.

"Год добровольца, к сожалению, заканчивается - это очень жалко, с ним жалко расставаться. Для нас очень важно, что работа по развитию добровольчества и волонтерства в России не заканчивается, а только начинается", - также отметил представитель Кремля.

По его словам, задача государства состоит в создании необходимых условий для развития волонтерских организаций, причем речь идет не только о финансовой поддержке, но и о создании образовательной инфраструктуры.

В мероприятиях форума принимают участие около 15 тысяч волонтеров из всех регионов России и 120 зарубежных стран. В среду, 5 декабря, президент Владимир Путин вручит премию "Доброволец России - 2018", которой активисты отмечаются по разным номинациям.

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