Минобороны покажет броневик с банкоматом

В четверг на подмосковном полигоне Алабино состоится презентация военно-полевого банкомата на шасси бронированного КамАЗа.

Комплекс предназначен для обслуживания военнослужащих в местах, где отсутствует банковская инфрастурктура: на учениях и во время полевых выходов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В смонтированном на вездеходном шасси бронированном кузове размещено устройство для выдачи наличных - его экран выведен наружу, - мобильный офис с кассовой зоной и оборудование спутниковой связи.

- Броня КамАЗа обеспечит сохранность денег в критических ситуациях, - отметили военные.