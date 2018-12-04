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04.12.2018,  
14:21
Текст:  Антон Валагин

Минобороны покажет броневик с банкоматом

В четверг на подмосковном полигоне Алабино состоится презентация военно-полевого банкомата на шасси бронированного КамАЗа.

Фото: Илья Максимов / РГ
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Комплекс предназначен для обслуживания военнослужащих в местах, где отсутствует банковская инфрастурктура: на учениях и во время полевых выходов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В смонтированном на вездеходном шасси бронированном кузове размещено устройство для выдачи наличных - его экран выведен наружу, - мобильный офис с кассовой зоной и оборудование спутниковой связи.

- Броня КамАЗа обеспечит сохранность денег в критических ситуациях, - отметили военные.

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