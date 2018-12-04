Под Ярославлем туристку сбросили с монастырской стены

Жителя Москвы, сбросившего паломницу со смотровой площадки монастыря, признали невменяемым.

Напомним, инцидент произошел 29 августа 2018 года на смотровой площадке Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом. Когда 43-летняя жительница Костромы любовалась видами города, к ней подошел незнакомый мужчина и вытолкнул паломницу через ограждение.

Женщина упала с пятиметровой высоты и получила множественные переломы. 59-летнего подозреваемого, приехавшего в Ростов Великий из Москвы, тут же задержали.

Как выяснилось в ходе следствия, незадолго до выходки на смотровой площадке тот же мужчина в торговом комплексе Ростова напал на покупательницу и ударил ее несколько раз чем-то твердым по голове и руке.

- В ходе проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что преступления были совершены мужчиной в период обострения хронического психического заболевания в состоянии невменяемости, - рассказали в прокуратуре Ярославской области. - Комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина представляет социальную опасность и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

В региональном надзорном ведомстве сообщили, что уголовное дело, возбужденное против столичного туриста за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, Ростовская межрайонная прокуратура направила в суд - для применения к нему принудительной меры медицинского характера.