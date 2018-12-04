Семья в Москве провела ночь в подземном паркинге

Семья с маленькими детьми провела ночь в подземном паркинге одного из торговых центров Москвы. Причиной случившегося стал шлагбаум, установленный там.

Как сообщает m24.ru, он опустился между прицепом и машиной, в которой ехала семья. Инцидент произошел около 8 часов вечера, однако помочь семье до утра никто не смог.

По словам членов семьи, детей не отвезли домой сразу, потому что никто не думал, что ожидание сотрудников ДПС настолько затянется. Выпустить машину до их приезда было нельзя, так как именно сотрудники правоохранительных органов должны были зафиксировать повреждения.

При этом отец семейства признал, что не заметил знак, который запрещает парковку с прицепом. Датчики шлагбаума оказались попросту не приспособлены к парковке таких транспортных средств.