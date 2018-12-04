Новости

Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 16:31
Меч Люка Скайуокера выставят на аукцион 15:10
СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош 14:12
Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года 13:35
Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым 12:42

Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий

ТВ и сериалы
    04.12.2018, 16:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве в одной из больниц на пятидесятом году жизни скончался 2 декабря российский актер Виталий Ендовицкий.

Как сообщает ресурс "Блокнот-Воронеж", в конце прошлого месяца артист перенес инсульт и был доставлен в клинику, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти медикам актера не удалось.

Виталий Ендовицкий родился в 1969 году в Воронеже. Окончив Воронежский институт искусств, переехал в Москву. До последнего времени служил актером театра-школы "Образ".

На экранах дебютировал в 1990 году эпизодом в культовой драме "Сто дней до приказа".

Далее были фильмы и сериалы "Свидетели", "Карпов", "След", "Маруся", "Катина любовь", "Следаки", "Крыша мира", "Универ", "Детективы", "Курьер из "Рая", "Семнадцать левых сапог", "Жизнь и судьба".

Прощание с Ендовицким пройдет 5 декабря в 11:00 в траурном зале морга на улице Ипподромной.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов 11:40
Адвокат Владимира Этуша рассказал о его состоянии 11:31
У нового фильма Уэса Андерсона будет потрясающий актерский состав 11:07
Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел" 11:05
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер и режиссер Виктор Гульченко 03.12.2018
Продюсер Пригожин продолжил выяснять отношения со Шнуровым в "стихах" 03.12.2018
80-летняя Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов заманил ее замуж 03.12.2018
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Объявлена дата премьеры нового "Черного зеркала" 03.12.2018
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 02.12.2018
Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской 30.11.2018
⧣ утраты
Фото: twitter.com/THR
Умер комик Кен Берри 02.12.2018
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 01.12.2018
Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис 01.12.2018