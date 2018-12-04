Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий

В Москве в одной из больниц на пятидесятом году жизни скончался 2 декабря российский актер Виталий Ендовицкий.

Как сообщает ресурс "Блокнот-Воронеж", в конце прошлого месяца артист перенес инсульт и был доставлен в клинику, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти медикам актера не удалось.

Виталий Ендовицкий родился в 1969 году в Воронеже. Окончив Воронежский институт искусств, переехал в Москву. До последнего времени служил актером театра-школы "Образ".

На экранах дебютировал в 1990 году эпизодом в культовой драме "Сто дней до приказа".

Далее были фильмы и сериалы "Свидетели", "Карпов", "След", "Маруся", "Катина любовь", "Следаки", "Крыша мира", "Универ", "Детективы", "Курьер из "Рая", "Семнадцать левых сапог", "Жизнь и судьба".

Прощание с Ендовицким пройдет 5 декабря в 11:00 в траурном зале морга на улице Ипподромной.