В центре Москвы пятикласснику сломали позвоночник из-за девушки

Московский школьник получил серьезные травмы во время драки из-за девушки в центре столицы. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, по этому факту сейчас проводится проверка.

По сведениям агентства "Москва", драка школьников произошла недалеко от станции метро "Лубянка". На "дуэль" пришли 11-летний мальчик и его 14-летний оппонент. Старший школьник сильно избил оппонента. Дома потерпевший сказал, что "упал на улице". Но на следующий день у него заболела спина, и врачи диагностировали перелом позвоночника.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться полицейским.