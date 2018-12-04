В Воронеже создали уникальный материал для фарминдустрии

Учеными воронежского госуниверситета создан инновационный сорбент. Материал обладает лучшими техническими характеристиками по сравнению с передовыми аналогами и в несколько раз дешевле их в производстве, сообщили в пресс-службе вуза.

- Мезопористые мезофазные материалы (ММ) активно используются в качестве носителей действующего вещества в фармакологии, служат сорбентами при очистке вод от тяжелых металлов и органики, улучшают покрытия в электронике и работу катализаторов в химических процессах, - рассказала автор разработки, кандидат химических наук Лилия Синяева.

Синтезируемые за рубежом вещества требуют длительной - более суток, - реакции и жесткого контроля за условиями ее протекания. Это приводит к увеличению цены производства и отличиям в свойствах разных партий продукта. В Воронеже предложили новый способ синтеза обращенно-фазового материала и получения структурированных на наноуровне адсорбентов с заданными свойствами. Их отличает высокая удельная поверхность в сочетании с большим размером пор, а также селективность по отношению к целевым биологически активным веществам.