ВС признал законным приговор радикальному исламисту

Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.

Московский окружной военный суд приговорил в августе Хамидова к семи годам заключения за призывы к джихаду в интернете. Этот приговор коллегия Верховного суда признала законным. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения

Гособвинитель сообщил, что осужденный призывал к джихаду в "таджикском канале, созданном для пропаганды террористической деятельности" и оправдывающем боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Это виртуальное сообщество называется в переводе с таджикского "путеводитель в исламское государство". Известно, что оно создано в первую очередь для пропаганды радикального ислама и вербовки боевиков.