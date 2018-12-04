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04.12.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ВС признал законным приговор радикальному исламисту

Текст: Владимир Полетаев

Верховный суд РФ утвердил приговор 31-летнему Амирхамзе Хамидову, проповедовавшему радикальный ислам в таджикском чате и собравшему бомбу для теракта.

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Московский окружной военный суд приговорил в августе Хамидова к семи годам заключения за призывы к джихаду в интернете. Этот приговор коллегия Верховного суда признала законным. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения

Гособвинитель сообщил, что осужденный призывал к джихаду в "таджикском канале, созданном для пропаганды террористической деятельности" и оправдывающем боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Это виртуальное сообщество называется в переводе с таджикского "путеводитель в исламское государство". Известно, что оно создано в первую очередь для пропаганды радикального ислама и вербовки боевиков.

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