Жителя Камчатки заподозрили в религиозном экстремизме

В отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело за деятельность экстремистского характера. По версии следствия, он руководил в краевом центре религиозной организацией, которую суд более года назад признал экстремистской.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими. Однако, как отмечает пресс-служба следственного управления СКР по Камчатскому краю, 41-летний житель краевого центра продолжил свою деятельность в качестве руководителя местной организации "Свидетели Иеговы".

Он дважды в неделю проводил собрания адептов в одной из квартир, организовывал коллективные выступления и богослужения, просмотр запрещенных видеоматериалов, распространял литературу экстремистского содержания, обучал жителей города постулатам своего религиозного объединения, вовлекая в него новых людей.

"Проведены обыски по месту жительства подозреваемого и в месте сбора участников экстремистской организации, в ходе которых изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - отмечено в сообщении следственного органа.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Камчатскому краю.