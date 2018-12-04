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04.12.2018,  
09:37
Текст:  Антон Валагин

Радар в Мордовии взял под контроль Евразию

Загоризонтная РЛС "Контейнер" в Мордовии встанет на боевое дежурство в 2019 году, сообщили в Минобороны России. Сейчас станция с полем зрения порядка 3000 километров в поселке Ковылкино работает в режиме опытной эксплуатации, контролируя воздушное пространство над Европой, Ближним Востоком и Средней Азией.

- Расчеты РЛС примут участие в государственных испытаниях, вместе с комиссией они проведут все проверки и испытания станции. Через полгода "Контейнер" будет  принят на вооружение и введен в эксплуатацию, - рассказал командующий армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Это первая в стране РЛС нового типа, отметили военные. Еще один "Контейнер" строится на Дальнем Востоке, сроки его ввода в строй не сообщаются. Способные контролировать небо от земли до ближнего космоса локационные станции дополнят систему предупреждения о ракетном нападении.

Принцип работы загоризонтных радаров построен на свойстве ионосферы отражать радиосигнал. Импульс с гигантских антенн "Контейнера" посылается "в небо", под небольшим углом к поверхности Земли. Достигнув ионосферы, радиоволны отражаются и устремляются вниз. Отражаются от земной тверди - и снова вверх. РЛС этого типа еще называются скачковыми. Электромагнитный импульс сохраняет характеристики всех встреченных по дороге объектов, только для их расшифровки требуется более мощная и чуткая аппаратура, нежели в обычных радарах. Впрочем, у "Контейнера" с чувствительностью все в порядке.

- Такие РЛС обнаруживают любой самолет, все, что шевелится, начиная с разгона по взлетной полосе и далее во всем воздушном пространстве на расстоянии до 3000 километров.  Я сам, сидя в Мордовии, наблюдал, как голландские пилоты учатся летать на маленьких спортивных самолетах, - рассказал генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи  Сергей Сапрыкин.

В Ковылкино находится лишь приемная часть "Контейнера". Передающая расположена в 300 килолметрах к северу, под Нижним Новгородом. Размеры приемной антенны впечатляют: они состоит из 144 мачт высотой 34 метра. Общая  длина антенны 1200 метров, глубина - 200 м. Поле зрения РЛС 240 градусов.

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