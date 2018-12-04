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4 декабря 2018 г. 11:19
Общество
Текст: Яна Шамаева (Нижний Новгород)

В Сарове археологи нашли могилу генерала войны 1812 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Сарове экспедиция института археологии РАН рядом с ядерным центром нашла могилу героя Отечественной войны 1812 года. Раскопки проходили этим летом, на территории монастыря, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia.org
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Среди 21 захоронения некрополя, где раньше хоронили монашествующих и благодетелей обители, нашли парное захоронение мужчины и женщины. В мужском захоронении сохранились фрагменты военного мундира с эполетами, а у пары на руках были золотые обручальные кольца с гравировками на внутренней стороне: "Л.Ф.К.Г.Б.В.П. ноября 4 дня 1817" - у мужчины, и "Б.В.П.Л.Ф.К.Г. ноября 4 дня 1817" - у женщины.

Благодаря этим находкам выяснилось, что в склепе похоронены генерал Борис Владимирович Полуектов и его супруга, княжна Любовь Федоровна Гагарина.

Полуектов - известный военный деятель первой половины 19 века. Принимал участие в Бородинской битве и битве под Аустерлицем, участвовал в заграничном походе и дошел со своим полком до Парижа. Его портрет есть среди 332 военачальников русской армии 1812-1814 годов в Военной галерее Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. В 1843 году он скончался в Варшаве, после чего его привезли в Россию захоронили в Саровской пустыни как благотворителя.

Джордж Доу. Портрет Бориса Владимировича Полуектова. 1822-1825 гг. / Военная галерея Зимнего дворца.

Темы дня:
#археологические находки
#Отечественная война 1812 года
#генералы
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