В Сарове экспедиция института археологии РАН рядом с ядерным центром нашла могилу героя Отечественной войны 1812 года. Раскопки проходили этим летом, на территории монастыря, сообщает РИА Новости.

Среди 21 захоронения некрополя, где раньше хоронили монашествующих и благодетелей обители, нашли парное захоронение мужчины и женщины. В мужском захоронении сохранились фрагменты военного мундира с эполетами, а у пары на руках были золотые обручальные кольца с гравировками на внутренней стороне: "Л.Ф.К.Г.Б.В.П. ноября 4 дня 1817" - у мужчины, и "Б.В.П.Л.Ф.К.Г. ноября 4 дня 1817" - у женщины.

Благодаря этим находкам выяснилось, что в склепе похоронены генерал Борис Владимирович Полуектов и его супруга, княжна Любовь Федоровна Гагарина.

Полуектов - известный военный деятель первой половины 19 века. Принимал участие в Бородинской битве и битве под Аустерлицем, участвовал в заграничном походе и дошел со своим полком до Парижа. Его портрет есть среди 332 военачальников русской армии 1812-1814 годов в Военной галерее Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. В 1843 году он скончался в Варшаве, после чего его привезли в Россию захоронили в Саровской пустыни как благотворителя.