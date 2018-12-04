США проиграли России гонку за Арктику из-за нехватки ледоколов

Самая могущественная в мире морская держава обладает лишь тремя ледоколами. Причем один из них уже дышит на ладан. Между тем российский флот насчитывает 40 ледоколов.

Совместную статью о бедственном положении США в Арктике опубликовали NBCNews.com и InsideClimate News.

Начинается она с показательной сцены: 42-летний ледокол Polar Star получил пробоину, и команда в панике пытается устранить утечку воды.

Таковы рабочие будни старейшего и единственного тяжелого американского ледокола Срок его службы истекает в 2020 году. Находится он сейчас в Антарктиде.

В Арктике интересы США защищают всего два ледокола: Polar Star (1978 год) и Healy (1999 год).

По мнению вице-адмирала, заместителя береговой охраны США Дэниела Б. Абеля, Polar Star необходимо заменить новым ледоколом. Но если изначально Дональд Трамп согласился выделить деньги на его строительство, теперь финансирование под вопросом. Деньги нужны для возведения стены между США и Мексикой.

Эксперты полагают, что даже по самому оптимистичному сценарию новый тяжелый ледокол появится в Антарктике не ранее, чем через пять лет. А создание дополнительного ледокола для Арктики займет около 10 лет.

Россия, напротив, вложила гораздо больше средств в защиту своих арктических интересов. В составе российского флота около 40 ледоколов, и их строительство продолжается.

- Состояние нынешнего американского флота говорит, что самая большая, самая сильная и самая могущественная страна в мире не готова решать свои проблемы в полярных регионах, - возмущается Майкл Сфрага, директор Полярного института в Центре Вильсона. - Мы часто рассчитываем на то, что Соединенные Штаты могут действовать самостоятельно. Вот одна из областей, где мы на это неспособны.

Между тем Арктика по мере таянья льдов из-за глобального потепления становится все более важным стратегическим регионом. Теперь здесь гораздо проще прокладывать торговые пути.

- Реальность заключается в том, что Соединенные Штаты проигнорировали Арктику. Мы потеряли то, что станет основным морским маршрутом между Азией и Европой, - делает неутешительный вывод член палаты представителей из Калифорнии демократ Джон Гараменди . - Контроль над океаном будет передан России и Китаю.

Справка "РГ"

Помимо многочисленных дизель-электрических ледоколов Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. В его составе находятся два судна с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил: "Ямал" и "50 лет Победы"; два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил: "Таймыр" и "Вайгач"; атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил и 5 судов технологического обслуживания.

Сейчас строятся самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Кроме того, готовится проект нового, еще более мощного российского атомного ледокола 10510 "Лидер" мощностью 120 мегаватт.