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04.12.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде завели дело после угроз коллекторов убить детей

Текст: Яна Шамаева (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде после проверки информации об угрозах коллекторов убить детей, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 163 УК России "Вымогательство". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Известно, что 24 ноября этого года коллекторы звонили жительнице Нижнего Новгорода на телефон и присылали смс-сообщения "с угрозами применения насилия" к ней и ее детям, если она не заплатит долг своей матери в 25 тысяч рублей.

Об угрозах коллекторов стало известно из сюжета на местном телеканале. По его материалам накануне следователи начали проверку.

Расследование дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Долги и коллекторы
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