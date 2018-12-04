В Нижнем Новгороде завели дело после угроз коллекторов убить детей

В Нижнем Новгороде после проверки информации об угрозах коллекторов убить детей, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 163 УК России "Вымогательство". Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что 24 ноября этого года коллекторы звонили жительнице Нижнего Новгорода на телефон и присылали смс-сообщения "с угрозами применения насилия" к ней и ее детям, если она не заплатит долг своей матери в 25 тысяч рублей.

Об угрозах коллекторов стало известно из сюжета на местном телеканале. По его материалам накануне следователи начали проверку.

Расследование дела продолжается.